AEX-index daalt na aanhoudende tech-uitverkoop op Wall Street

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 9:18
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag licht lager geopend. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende uitverkoop onder de Amerikaanse techaandelen op Wall Street. In Amsterdam gingen de dataleveranciers Wolters Kluwer en RELX weer omlaag met minnen tot 2,5 procent. Wereldwijd staan de data- en softwarebedrijven deze week flink onder druk door de vrees dat de AI-assistent van techbedrijf Anthropic voor juristen hard gaat concurreren met diensten van deze bedrijven.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 981,65 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 988,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent.
De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot donderdag 1,6 procent lager en koerst af op een weekverlies van meer dan 4 procent. Dat is het grootste weekverlies sinds begin april vorig jaar, toen de markten werden opgeschrikt door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.
