Maker Delfts blauw neemt kaasschaafproducent Boska over

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 10:10
anp060226071 1
DELFT (ANP) - Aardewerkproducent Royal Delft, de maker van het Delfts blauw, neemt kaasgereedschapproducent Boska over. Met de overname is 10,5 miljoen euro gemoeid, melden de twee Nederlandse bedrijven in een verklaring.
Boska is een 129 jaar oud Nederlands familiebedrijf, dat vooral bekendstaat om zijn kaasschaven en -messen. Het bedrijf maakt een snelle groei door met verkopen via zijn eigen website en op platforms als bol en Amazon, stellen de bedrijven.
Met de overname wil Boska de collecties uitbreiden en internationaal verder groeien. De maker van kaasschaven was vorig jaar goed voor een jaaromzet van ruim 22 miljoen euro. "We zijn er trots op om een Nederlands icoon als Boska binnen onze groep te verwelkomen en zien daarbij volop kansen om elkaar te versterken", aldus Royal Delft-topman Hessel Hoekstra.
Het beursgenoteerde Royal Delft is sinds 1653 producent van Delfts blauw. Het aardewerk is onder meer populair onder toeristen.
