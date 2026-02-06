Iran en VS beginnen aan overleg over Iraans atoomprogramma

MUSCAT (ANP/RTR) - Iran en de Verenigde Staten zijn in Oman begonnen aan onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma, melden Iraanse staatsmedia. Teheran claimt dat zijn nucleaire activiteiten vreedzaam zijn, maar Washington is daar niet van overtuigd en wil voorkomen dat het land kernwapens in handen krijgt.

Vooraf werd al duidelijk dat er onenigheid is over de gespreksonderwerpen. De VS willen ook praten over de ballistische raketten van Iran, de Iraanse steun voor gewapende groeperingen en "behandeling van hun eigen mensen". Iran wil het houden bij het atoomprogramma.

De spanningen tussen de landen zijn in de afgelopen weken opgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump stuurde militairen naar het Midden-Oosten en dreigde met een nieuwe aanval op Iran. Er kunnen volgens Trump "slechte dingen" gebeuren als er geen deal wordt bereikt. De VS bombardeerden vorig jaar meerdere nucleaire faciliteiten in Iran.