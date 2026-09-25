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AEX-index eindigt hoger, olieprijzen dalen na Iraans voorstel

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 17:53
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een plus de handel uitgegaan. De lagere olieprijzen hielpen het sentiment op de aandelenbeurs in Amsterdam. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore stonden bij de verliezers in de hoofdindex en zakten 0,9 procent en 1,9 procent.
Zakenkrant Financial Times meldde dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft gezegd dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten had voorgelegd om de Straat van Hormuz te heropenen als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 93,84 dollar en Brentolie daalde 0,5 procent in prijs naar 106,12 dollar per vat.
De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 1112,09 punten. Donderdag eindigde die nog 0,1 procent lager. De MidKap zakte vrijdag 0,3 procent op 1081,05 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent. Die in Parijs daalde een fractie.
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