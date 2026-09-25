VN-Veiligheidsraad veroordeelt Houthi-aanvallen op Saudi-Arabië

NEW YORK (ANP/AFP) - De VN-Veiligheidsraad heeft zich uitgesproken tegen het oplaaiende geweld van de Jemenitische Houthi's tegen het buurland Saudi-Arabië.

"De leden van de Veiligheidsraad veroordelen, in de sterkst mogelijke bewoordingen, de Houthi-aanvallen op het Koninkrijk Saudi-Arabië, waaronder aanvallen die civiele en energie-infrastructuur raken, en aanvallen op vrouwen en kinderen", aldus de gemeenschappelijke verklaring.

De aan Iran gelieerde Houthi's rukten recentelijk op in het zuidwesten van Jemen, waarbij ze de gehele kust onder controle kregen. Daardoor vormen ze een grotere bedreiging voor Saudische olietankers in de aangrenzende Rode Zee en Golf van Aden, die verbonden zijn door de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb.

Ook voerden ze aanvallen uit op Riyad en de voor de olie-export belangrijke Saudische havenstad Yanbu. De Franse president Emmanuel Macron zegde donderdagavond in een televisie-interview toe de verdediging van die laatste stad te zullen versterken, door militairen en materieel te sturen.