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Premier Libanon waarschuwt VN voor vacuüm na vertrek VN-missie

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 18:12
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NEW YORK (ANP) - Premier Nawaf Salam van Libanon heeft in zijn speech tegenover de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen niet zonder meer de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Tijdens zijn bijdrage aan het plenaire debat vrijdag waarschuwde Salam voor het "vacuüm" dat daardoor kan ontstaan.
Het mandaat voor de vredesmissie, die al decennia actief is in Libanon en bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten vervolgens alle militairen het land verlaten. Salam zegt te vrezen dat als er niets voor de UNIFIL-inzet in de plaats komt, er een vacuüm in de veiligheid van de regio kan ontstaan.
UNIFIL werd in 1978 in het leven geroepen om toe te zien op het terugtrekken van Israël uit het zuiden van Libanon. Nadien werd dat mandaat uitgebreid om toe te zien op het naleven van vredesafspraken tussen de twee. De vredesmacht, die alleen in uitzonderlijke gevallen bevoegd is geweld te gebruiken, is sinds de oprichting meermaals aangevallen, zowel door Hezbollah als door Israël.
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