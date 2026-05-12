AEX-index flink lager door onzekerheid over staakt-het-vuren

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een fors verlies begonnen. Beleggers namen geen risico's door de onzekerheid over het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hangt het bestand "aan een zijden draadje" nadat Teheran een onaanvaardbaar antwoord had gegeven op het voorstel van Washington om het conflict te beëindigen.

Ook kijken beleggers uit naar de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping op woensdag. De twee leiders zullen naar verwachting praten over Iran, Taiwan, kunstmatige intelligentie, kernwapens en een mogelijke verlenging van de overeenkomst over zeldzame mineralen. Onder anderen Tesla-baas Elon Musk en Apple-topman Tim Cook reizen met Trump mee naar China.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 1004,03 punten. De AEX sloot maandag al voor de derde dag op rij lager na het bereiken van een nieuw recordniveau van ruim 1031 punten afgelopen woensdag.