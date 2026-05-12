Basketballer LeBron James twijfelt over toekomst in NBA

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 9:36
LOS ANGELES (ANP/RTR) - LeBron James weet niet of hij volgend seizoen nog terugkeert in de NBA. "Ik weet niet wat de toekomst voor mij in petto heeft", zei hij na de nederlaag van LA Lakers tegen Oklahoma City (115-110) in de play-offs.
LA Lakers is na vier nederlagen op rij uitgeschakeld in de play-offs. De 41-jarige James wil eerst tijd met zijn familie doorbrengen voordat hij beslist of hij terugkeert voor een 24e seizoen in de NBA. "Ik hoef niets meer te bewijzen", zei de topscorer aller tijden van de beste basketbalcompetitie van de wereld. "Ik moet uitvinden of ik nog zin heb om vijf uur voor een wedstrijd in een sportzaal te zijn. Het is een zware belasting om op het hoogste niveau uit te komen."
Het contract van LeBron James bij LA Lakers loopt af. Hij kan bijtekenen, voor een andere club kiezen of stoppen.
