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AEX-index hard omlaag door verkoopgolf in chipsector

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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De AEX-index op het Damrak is donderdag met een flink verlies begonnen. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk na een verkoopgolf in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. De chipaandelen zijn dit jaar hard gestegen door de grote vraag naar chips voor AI-toepassingen, maar beleggers vragen zich af of die koerswinsten wel houdbaar zijn.
Ook laaiden de zorgen over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weer op na een sterker dan verwachte stijging van de inflatie in de Verenigde Staten. Het vooruitzicht van hogere leenkosten remt de vraag naar risicovollere beleggingen af en wakkert de zorgen over de financieringslasten van AI-bedrijven aan. Zo kelderde CoreWeave woensdag 15,5 procent op Wall Street door de vrees of het Amerikaanse datacenterbedrijf zijn dure schuld wel kan blijven betalen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 1124,94 punten. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi zakten tot bijna 10 procent.
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