ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Jetten vindt VS vaker een onvoorspelbare bondgenoot

Samenleving
door anp
anp151026101 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten noemt de Verenigde Staten "steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot dan we in het verleden gewend zijn geweest. Ik denk dat we als Europa soms heel duidelijk moeten maken dat we het niet eens zijn met keuzes van de Amerikanen", zei hij voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel.
Met die keuzes doelde hij onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) en de zogeheten 'dieseldeal' die de Amerikaanse president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin.
"Deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt", zei Jetten. Hij wil met zijn EU-collega's eensgezind "aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is".
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

benzine en diesel weer onder de 2 euro per liter1668774732

Nu al recordprijzen aan de pomp, en vanaf 2028 komt er per liter benzine ruim 27 cent bij: dit kost het jou per volle tank

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

184123418_m

Europa koopt nog steeds Russisch gas: waarom, en wat de stop op 1 januari met je gasrekening doet

Loading