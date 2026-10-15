Premier Jetten vindt VS vaker een onvoorspelbare bondgenoot

BRUSSEL (ANP) - Premier Rob Jetten noemt de Verenigde Staten "steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot dan we in het verleden gewend zijn geweest. Ik denk dat we als Europa soms heel duidelijk moeten maken dat we het niet eens zijn met keuzes van de Amerikanen", zei hij voorafgaand aan overleg met EU-leiders in Brussel.

Met die keuzes doelde hij onder meer op de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) en de zogeheten 'dieseldeal' die de Amerikaanse president Donald Trump sloot met de Russische president Vladimir Poetin.

"Deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt", zei Jetten. Hij wil met zijn EU-collega's eensgezind "aan de Amerikanen duidelijk maken dat de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is".