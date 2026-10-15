Een handtandenborstel kost een euro, een elektrische al snel 25 euro en de duurste meer dan 300. Haal je met dat dure apparaat ook echt schonere tanden? Ja, blijkt uit onderzoek dat de Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV) op een rij zette. Het verschil is kleiner dan de prijs doet vermoeden, en met goedkope opzetborstels kost elektrisch poetsen je per jaar minder dan een handborstel.

Elektrisch poetsen haalt meer tandplak weg

Tandplak is een laagje van speeksel, voedselresten en bacteriën op en tussen je tanden. Laat je het zitten, dan krijg je gaatjes en ontstoken tandvlees.

Het Cochrane-instituut, dat medisch onderzoek bundelt, zette in 2014 de resultaten van 56 studies met ruim 5000 deelnemers op een rij. Na één tot drie maanden hadden mensen met een elektrische tandenborstel 11 procent minder tandplak dan handpoetsers. Na meer dan drie maanden was dat 21 procent. Hun tandvlees was ook minder vaak ontstoken: 6 procent minder op korte termijn, 11 procent op lange termijn. Wat dat op den duur betekent voor je gebit, is volgens de onderzoekers nog onduidelijk.

Onderzoekers van ACTA, het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, kwamen in 2020 tot dezelfde conclusie. Ze vergeleken 17 studies waarin mensen één keer poetsten. De elektrische borstel haalde meer plak weg, ongeacht hoe de onderzoekers dat maten.

Het verschil zit vooral in gemak

Martijn Rosema, mondhygiënist en onderzoeker bij ACTA, schreef mee aan die analyse. Tegen Dental Tribune zei hij volgens de Keuringsdienst dat de verschillen in plakverwijdering niet extreem groot zijn. Goed poetsen gaat met een elektrische borstel wel veel makkelijker.

Met een handborstel moet je zelf de goede bewegingen maken, twee minuten volhouden en niet te hard drukken. Een elektrische borstel maakt de beweging voor je. Je houdt hem alleen op de goede plek.

“Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel.”

Timer en druksensor helpen

“Een elektrische tandenborstel is beter dan een handtandenborstel”, concludeert ook de Consumentenbond. Vrijwel alle elektrische borstels hebben een timer, schrijft de bond. Die laat merken wanneer je twee minuten hebt gepoetst. Sommige modellen hebben ook een druksensor. Die waarschuwt als je te hard drukt, want daarmee beschadig je je tandvlees.

Een dure borstel is niet nodig. De Consumentenbond vond in zijn test geen verschil in plakverwijdering tussen de draaiende borstels van Oral-B en de trillende van Philips Sonicare. Extra’s als een reisetui of een app zijn volgens de bond geen reden om honderden euro’s uit te geven.

Rekenvoorbeeld: zoveel kost poetsen per jaar

Neem één volwassene die elke drie maanden een nieuwe borstel of opzetborstel neemt, het gangbare advies. Aannames: de prijzen van nu blijven gelijk en de elektrische borstel gaat meerdere jaren mee. Alle bedragen zijn inclusief btw, per persoon.

Handborstel van 1 euro: 4 euro per jaar.

4 euro per jaar. Elektrisch met originele Oral-B-opzetborstels van 7 euro: 25 euro voor de borstel, daarna 28 euro per jaar.

25 euro voor de borstel, daarna 28 euro per jaar. Elektrisch met opzetborstels van Action, 31 cent per stuk: 25 euro voor de borstel, daarna 1,24 euro per jaar.

Met de goedkope opzetborstels heb je de 25 euro voor de borstel er na ongeveer negen jaar uit. Met originele opzetborstels betaal je elk jaar 24 euro meer dan met een handborstel.

“De opzetborstels van Action presteren het beste en krijgen een 8,2.”

Goedkope opzetborstels poetsen net zo goed

De Consumentenbond testte begin 2025 originele opzetborstels tegen goedkope varianten. De opzetborstels van Action, geschikt voor de meeste Oral-B-borstels, wonnen. “De opzetborstels van Action presteren het beste en krijgen een 8,2”, schrijft de bond. De originele Oral-B-borstel van 7 euro werd vierde. Bij Philips Sonicare scoorde het origineel van 8,25 euro het best, vlak voor Etos van 3 euro.

Wat je nu kunt doen

Poets je al jaren goed met de hand? Dan hoef je niet over te stappen. Met de juiste techniek haal je hetzelfde resultaat, alleen kost het meer moeite.

Dan hoef je niet over te stappen. Met de juiste techniek haal je hetzelfde resultaat, alleen kost het meer moeite. Twijfel je aan je techniek of heb je gevoelig tandvlees? Een eenvoudige elektrische borstel met timer is genoeg. Een druksensor is een pluspunt.

Een eenvoudige elektrische borstel met timer is genoeg. Een druksensor is een pluspunt. Koop opzetborstels van een huismerk. Dat scheelt je met een Oral-B-borstel bijna 27 euro per jaar.

Dat scheelt je met een Oral-B-borstel bijna 27 euro per jaar. Vervang je borstel of opzetborstel elke drie maanden , of eerder als de haren uit elkaar staan.

, of eerder als de haren uit elkaar staan. Vergeet de ruimtes tussen je tanden niet. Daar komt geen enkele tandenborstel goed bij.

Voor de allerduurste modellen betaal je volgens de Consumentenbond vooral voor de extra’s.

Meer weten?