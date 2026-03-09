ECONOMIE
AEX-index herstelt zich van fors verlies bij opening

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 17:52
anp090326170 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag toch nog met winst gesloten. Eerder op de dag ging de belangrijkste graadmeter aan het Damrak flink onderuit door de snel stijgende olieprijzen. Die normaliseerden iets gedurende de dag, wat een geruststellend effect had op beleggers.
Door de min van bijna 2 procent vlak na de opening noteerde de AEX-index op 963 punten de laagste stand sinds 2 januari. Aan het einde van de dag stond er een plus van 0,3 procent op de borden, met een stand van 983,00 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 975,66 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1 procent in.
Beleggers vrezen dat de hogere energieprijzen de inflatie weer aanwakkeren en dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente moet gaan verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Voor de Iranoorlog werd nog verwacht dat de rente in het eurogebied waarschijnlijk onveranderd zou blijven op 2 procent. Inmiddels wordt rekening gehouden met twee renteverhogingen van een kwart procentpunt dit jaar.
