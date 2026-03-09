Asielminister verscherpt toezicht op straat in Emmen na overlast

TER APEL (ANP) - Na aanhoudende berichten over overlastgevende asielzoekers in Emmen zet minister Bart van den Brink (Asiel, CDA) extra mensen in om het toezicht op straat te verscherpen. Tijdens zijn eerste bezoek als bewindsman aan het aanmeldcentrum in Ter Apel maakte hij bekend zes buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en een teamleider in te zetten en bovendien de toezichtteams op straat met acht mensen te versterken.

"De gemeente Emmen heeft al langere tijd last van ongeregeldheden en dat is onverteerbaar voor bewoners", lichtte Van den Brink toe. Daarom zet hij extra mensen in voor de duur van een jaar. De gemeente krijgt de taak om deze boa's en toezichthouders aan te sturen. Het ministerie zal na acht maanden evalueren hoe het gaat en bekijken of 'bijsturing' nodig is.

De gemeente besloot eind vorig jaar het stationsgebied van Emmen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie hier preventief fouilleren. Burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA) schreef in zijn besluit over het stijgende aantal incidenten met asielzoekers die tijdelijk in Emmen verblijven of op doorreis zijn van of naar het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. De politicus wees erop dat boa's en buschauffeurs zijn uitgescholden en bespuugd. Daarnaast zorgen ook dak- en thuislozen en verwarde personen voor overlast.

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen is tevreden met deze toezegging van extra mensen in zijn gemeente. "Dat maakt zeker wat uit. Ik ben ervan overtuigd dat je dat zeker gaat merken in het gebied", zei hij na het bezoek. Daar waren hij en de burgemeesters van Westerwolde en Groningen ook bij. "De echte oplossing ligt natuurlijk in de reductie van het aantal overlastgevende asielzoekers. En de minister heeft ook toegezegd dat hij daar hard aan wil gaan werken."