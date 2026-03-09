ECONOMIE
Gestrande Nederlanders uit Oman via Egypte geland op Schiphol

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 18:01
anp090326171 1
SCHIPHOL (ANP) - Een groep gestrande reizigers is vanuit het Midden-Oosten via Egypte teruggekeerd in Nederland. Op Schiphol landde iets na 17.30 uur een Transavia-vlucht uit Hurghada. Over het exacte aantal Nederlanders is nog niets bekendgemaakt.
Aan boord zaten mensen die eerst met een vliegtuig van Defensie waren opgehaald uit de Omaanse hoofdstad Muscat. Ze waren daar gestrand tijdens hun repatriëring uit Dubai en Oman.
Zaterdag werden twee repatriëringsvluchten uit Oman uitgesteld vanwege "ontwikkelingen in de veiligheidssituatie". De groep van in totaal 170 Nederlanders en tien mensen met een andere nationaliteit landde maandagochtend vroeg in Hurghada. Omdat het militaire toestel daar blijft, reizen de passagiers met een chartervlucht door naar Nederland.
Overige vluchten
Maandagavond landt nog een toestel uit Hurghada. Die vlucht wordt uitgevoerd door TUI.
Eerder op de dag landde er ook een vlucht van Oman Air vanuit Muscat in Amsterdam.
