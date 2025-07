AEX-index licht hoger in afwachting banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index ging donderdag licht omhoog, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers wachten op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Dat rapport wordt normaal gesproken op vrijdag gepubliceerd, maar verschijnt vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten een dag eerder. Door de feestdag zijn de Amerikaanse beurzen vrijdag dicht en donderdag wordt op Wall Street slechts een halve dag gehandeld.

De banengroei speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een zwakke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verlagen. Loonstrookverwerker ADP meldde woensdag al dat het aantal banen in de private sector in juni onverwacht is afgenomen. In het officiële rapport worden ook de overheidsbanen meegenomen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 913,08 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 906,24 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.