AEX-index licht lager na slotrecord, Shell zakt na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een klein verlies begonnen na het bereiken van een nieuw slotrecord een dag eerder. Beleggers verwerkten opnieuw een grote hoeveelheid kwartaalresultaten van bedrijven als Shell, SBM Offshore, BAM, AMG en Pharming.

Shell zakte 3 procent. Het olie- en gasconcern boekte in het eerste kwartaal flink meer winst door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Shell had al gezegd dat de resultaten uit de oliehandel aanzienlijk hoger zouden uitvallen door de onrust op de energiemarkt. Inmiddels zijn de olieprijzen echter gezakt door hoop op een einde aan het conflict.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 1028,76 punten. Woensdag steeg de AEX 1,7 procent tot een nieuw slotrecord van 1031,44 punten, door de hoop op een spoedig einde aan de Iranoorlog. De index verbrak daarmee het record van net voor de oorlog in het Midden-Oosten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1065,98 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. Londen verloor 0,5 procent.

Naast Shell stond RELX (min 5,7 procent) in de staartgroep van de AEX. Zakenbank Morgan Stanley verlaagde het advies voor de dataleverancier. Ook noteert RELX ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus waren de sterkste stijgers, met winsten van rond de 2 procent.

SBM Offshore daalde 0,8 procent. De oliedienstverlener verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na een sterke groei in het eerste kwartaal. Topman Øivind Tangen sprak van een "solide" start van het jaar en verwacht dat de oorlog in het Midden-Oosten weinig impact zal hebben op de activiteiten van het bedrijf.

In de MidKap steeg AMG bijna 6 procent. De metalengroep zag het kwartaalresultaat licht stijgen, terwijl het bedrijf had gerekend op een daling. Bouwer BAM en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen daalden tot 1,4 procent na publicatie van de resultaten.

Pharming kelderde bijna 15 procent. De biotechnoloog zag de omzet dalen door lagere verkopen van het middel Ruconest. Branchegenoot Galapagos verloor ruim 1 procent. Het biotechnologiebedrijf, dat op 8 mei wordt omgedoopt in Lakefront Biotherapeutics, zag de omzet flink dalen in het eerste kwartaal. Door een sterke daling van de kosten boekte het bedrijf wel weer winst, na een verlies een jaar eerder.