Stewardess KLM wordt getest op hantavirus na milde klachten

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 10:08
DEN HAAG (ANP) - Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid na berichtgeving van RTL Nieuws. De vrouw uit Haarlem was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus.
De stewardess is met milde klachten opgenomen in het UMC in Amsterdam, aldus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie.
De 69-jarige vrouw ging op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam, maar de bemanning besloot uiteindelijk de vrouw om haar gezondheidstoestand niet mee te nemen. Ze overleed een dag later. Passagiers aan boord van deze vlucht worden door de GGD geïnformeerd.
