Tweede evacuatievliegtuig cruiseschip aangekomen op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Het tweede medische evacuatievliegtuig met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius is donderdagochtend geland op Schiphol. Het is niet bekend wie aan boord was, een 56-jarige Brit of een 41-jarige Nederlander. Na aankomst reed het vliegtuig naar het oostelijke deel van Schiphol, waar meerdere ambulances stonden te wachten, zag een ANP-fotograaf.

Het toestel was in de nacht van woensdag op donderdag vertrokken van de Canarische Eilanden.

Een eerste evacuatievliegtuig was woensdagavond aangekomen op Schiphol met in elk geval een Duitse (65) aan boord. Zij is in stabiele toestand naar een ziekenhuis in Düsseldorf gebracht. De Duitse is nauw verwant aan een passagier van de Hondius die eerder is overleden. Een tweede passagier, uit Nederland of het Verenigd Koninkrijk, ging met een medisch konvooi naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).