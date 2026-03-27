AEX-index licht lager ondanks uitstel aanvallen VS op Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag licht lager begonnen. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de staking van de aanvallen op Iraanse energievoorzieningen met tien dagen te verlengen tot 6 april. De verlenging geeft meer tijd voor gesprekken. Volgens Trump volgt het besluit op een verzoek vanuit Iran en verlopen de onderhandelingen met het land "zeer goed".

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 969,77 punten. Donderdag sloot de AEX 1,3 procent lager door onzekerheid over de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 955,10 punten. Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen won 0,3 procent.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien na de zware koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,4 procent lager af. Hongkong en Shanghai wonnen 0,3 en 0,6 procent. De Amerikaanse beursgraadmeters sloten donderdag tot 2,4 procent lager door forse verliezen in de chipsector.