Senaat VS na chaos op luchthavens voor einde shutdown ministerie

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Senaat heeft een voorstel aangenomen over de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De afgelopen weken kregen door politieke onenigheid over dat departement tienduizenden beveiligers van transportveiligheidsdienst TSA en andere overheidsmedewerkers niet betaald. Door de zogenoemde shutdown ontstond chaos op luchthavens, waar volgens de autoriteiten sprake was van historisch lange wachttijden.

Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en daarna moet ook president Donald Trump zijn handtekening zetten. Het voorziet niet in de volledige financiering van het ministerie. Zo komt er nog geen geld bij voor de door Democraten fel bekritiseerde vreemdelingenpolitie ICE en een deel van de grensbewakingsdienst CBP. De Republikeinen waren eerder nog tegen zo'n regeling, maar door de problemen op vliegvelden groeide ook de politieke druk.

De shutdown volgde op een reeks dodelijke incidenten tijdens de harde aanpak van illegale migratie door de regering-Trump. De Democraten eisten hervormingen, maar daar konden ze geen akkoord over bereiken met de Republikeinen van Trump. "De Democraten in de Senaat waren duidelijk: geen blanco cheque voor een wetteloze ICE en Border Patrol", zei hun fractievoorzitter Chuck Schumer vrijdag volgens nieuwssite Politico.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, John Thune, maakte duidelijk de uitkomst onbevredigend te vinden. "De Democraten wilden hervormingen. We hebben geprobeerd met hen samen te werken aan die hervormingen. Uiteindelijk hebben ze geen hervormingen gekregen, maar we zullen die strijd op een andere dag moeten voeren", zei hij volgens de nieuwssite. Thune zei ook niet te weten wat het Huis nu gaat doen.