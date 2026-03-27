India komt met belastingwijzigingen om gestegen brandstofprijzen

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India heeft een reeks belastingwijzigingen aangekondigd om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. India behoort tot de landen die erg veel last hebben van de oorlog en de vrijwel afgesloten Straat van Hormuz. Het land kampt met grote tekorten aan vloeibaar petroleumgas (lpg), dat wordt gebruikt voor koken, en vloeibaar aardgas (lng).

India heeft de belastingen op benzine en diesel voor binnenlands gebruik met 10 roepie (9 eurocent) per liter verlaagd. "Dit biedt consumenten bescherming tegen prijsstijgingen", zei minister van Financiën Nirmala Sitharaman op X. Door het verminderde aanbod zijn de olie- en brandstofprijzen de laatste weken fors gestegen.

Daarnaast heeft India een heffing ingesteld op de export van diesel van 21,5 roepie per liter en op vliegtuigbrandstof van 29,5 roepie per liter. "Dit zal zorgen voor voldoende beschikbaarheid van deze producten voor binnenlandse consumptie", aldus Sitharaman.