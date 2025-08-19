Gedupeerden datalek bij gehackt laboratorium krijgen brief thuis

UTRECHT (ANP) - Ruim 405.000 mensen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker krijgen dinsdag of woensdag een brief thuis omdat hun gegevens zijn gelekt bij de hack van het laboratorium Clinical Diagnostics. Daarmee weten deelnemers nu zeker dat hun gegevens zijn buitgemaakt en dat ze daarom extra alert moeten zijn op fraude.

Van 80.000 mensen uit het bestand dat is gehackt bij het laboratorium ontbrak informatie, waardoor Bevolkingsonderzoek Nederland hen nog geen zekerheid kan geven. De instantie die de bevolkingsonderzoeken uitvoert, heeft extra informatie opgevraagd bij het laboratorium.

Bij Clinical Diagnostics werden uitstrijkjes en zelftests van mensen onderzocht in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland. Hackers hebben namen en adressen gestolen, bij een onbekend aantal vrouwen is ook de uitslag van het uitstrijkje buitgemaakt.