AEX-index met nieuwe verliesbeurt het weekend in door Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is met een nieuwe verliesbeurt het weekend ingegaan. Vrijdagochtend herstelde de belangrijkste graadmeter in Amsterdam wat van het verlies van 2,2 procent een dag eerder, maar die plus veranderde gedurende de dag in een min van 1,6 procent tot 961,62 punten. De aanhoudende zorgen over de oorlog in Iran drukten op het sentiment van beleggers wereldwijd.

De MidKap verloor 1,9 procent tot 945,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 2 procent lager.

Iran ging door met de aanvallen op Golfstaten als vergelding voor het Israëlische en Amerikaanse offensief. Verder kwamen er weinig signalen dat een einde aan de oorlog in Iran en het bijbehorende ontwrichtende effect op de wereldwijde energievoorziening nabij is. De voor energiehandel belangrijke Straat van Hormuz blijft vooralsnog gesloten voor de meeste schepen.

Gasprijs

De Europese gasprijs daalde 0,5 procent, na een forse stijging op donderdag door nieuws over aanvallen op gasinstallaties in Qatar. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 1 procent duurder op 109,75 dollar per vat.

Verfconcern AkzoNobel voerde de AEX-index aan met een winst van 1,2 procent. Het bedrijf verkent de mogelijkheden om de Zuidoost-Aziatische tak te verkopen, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Daarbij wordt gemikt op een bedrag van 1 miljard euro. Donderdag verloor het aandeel nog 7,5 procent na een adviesverlaging door een analist van de Britse bank Barclays.

Unilever daalde 0,6 procent. Het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern bevestigde een bod te hebben gekregen van specerijenproducent McCormick op de voedingsdivisie.