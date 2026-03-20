Topman Pinterest wil ban sociale media voor kinderen onder 16

WASHINGTON (ANP/RTR) - De topman van Pinterest heeft wereldleiders opgeroepen om sociale media te verbieden voor kinderen onder de zestien jaar. "Als zowel bestuurder als ouder geloof ik dat we eerlijk moeten zijn: sociale media zoals ze nu bestaan, zijn niet veilig voor kinderen onder de zestien", schreef Bill Ready op LinkedIn.

In Australië geldt sinds december een socialemediaverbod voor kinderen jonger dan zestien jaar. In andere landen is de discussie ontstaan of zij een soortgelijke maatregel moeten nemen. "We hebben duidelijkere regels, betere hulpmiddelen voor ouders en meer verantwoordelijkheid binnen het technologische ecosysteem nodig", aldus Ready.

Volgens de algemene voorwaarden van Pinterest mogen kinderen onder de dertien jaar in Nederland het platform voor het delen van afbeeldingen niet gebruiken.

In de Verenigde Staten loopt momenteel een rechtszaak tegen Google en Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, over de impact van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren.