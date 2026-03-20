Ook dit kabinet wil bekritiseerde terrorismewet blijvend maken

DEN HAAG (ANP) - Ook het kabinet-Jetten wil een bekritiseerde wet tegen terrorisme permanent maken. Er geldt nu een tijdelijke wet waarmee mensen bijvoorbeeld een meldplicht of contactverbod opgelegd kunnen krijgen, ook zonder dat zij strafrechtelijk zijn veroordeeld voor terrorisme. Als er niets gebeurt, vervalt die wet per 1 maart volgend jaar.

De Raad van State was kritisch op het verlengen van de wet. "Het tijdelijk beperken van iemands vrijheid zonder voorafgaande veroordeling is een ingrijpende maatregel", erkent het kabinet. Toch pleit justitieminister David van Weel (VVD) wederom voor verlenging, omdat de terroristische dreiging volgens hem "onverminderd aanwezig" is.

Als minister in het rechtse kabinet-Schoof wilde hij de wet ook al permanent maken, ondanks een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum. Dat concludeerde dat de maatregel in de praktijk zelden werd opgelegd. Van Weel was evenwel ervan overtuigd dat de wet in specifieke gevallen uitkomst kan bieden.