Ook dit kabinet wil bekritiseerde terrorismewet blijvend maken

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:47
DEN HAAG (ANP) - Ook het kabinet-Jetten wil een bekritiseerde wet tegen terrorisme permanent maken. Er geldt nu een tijdelijke wet waarmee mensen bijvoorbeeld een meldplicht of contactverbod opgelegd kunnen krijgen, ook zonder dat zij strafrechtelijk zijn veroordeeld voor terrorisme. Als er niets gebeurt, vervalt die wet per 1 maart volgend jaar.
De Raad van State was kritisch op het verlengen van de wet. "Het tijdelijk beperken van iemands vrijheid zonder voorafgaande veroordeling is een ingrijpende maatregel", erkent het kabinet. Toch pleit justitieminister David van Weel (VVD) wederom voor verlenging, omdat de terroristische dreiging volgens hem "onverminderd aanwezig" is.
Als minister in het rechtse kabinet-Schoof wilde hij de wet ook al permanent maken, ondanks een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum. Dat concludeerde dat de maatregel in de praktijk zelden werd opgelegd. Van Weel was evenwel ervan overtuigd dat de wet in specifieke gevallen uitkomst kan bieden.
Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

Peter Vandermeersch op non-actief na gebruik verzonnen AI-citaten

