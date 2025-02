AEX-index op Damrak nadert hoogste stand ooit

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omhoog en kroop richting de hoogste stand ooit. Beleggers lijken de zorgen over de Amerikaanse importtarieven aan de kant te schuiven. President Donald Trump kondigde donderdag nieuwe heffingen aan voor landen die zelf ook tarieven op Amerikaanse goederen hebben. Met deze zogeheten wederkerige heffingen, oftewel tarieven die even hoog zijn als de heffingen van landen op producten uit de VS, wil Trump een "gelijk speelveld" scheppen.

Wanneer de nieuwe heffingen gaan gelden, is nog onduidelijk. De beoogde Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zei dat de heffingen mogelijk begin april van kracht worden. Lutnick meldde ook dat per land zal worden gekeken naar de heffingen. Op Wall Street gingen de beurzen donderdag omhoog nadat duidelijk werd dat de tarieven niet meteen ingaan.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 948,07 punten. De index won een dag eerder 0,4 procent en eindigde op de hoogste slotstand ooit. De hoogste tussentijdse koers ooit, van 949,14 punten, werd in juli vorig jaar bereikt. De MidKap bleef vrijwel onveranderd op 860,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. Parijs won een fractie.