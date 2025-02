Man die Kamergebouw binnendrong met steekwapen zit nog vast

DEN HAAG (ANP) - De man die donderdag het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong met een steekwapen zit nog vast. Volgens de politie wordt hij vrijdag verhoord. Over zijn motief of over hoe dit kon gebeuren, is nog niets bekendgemaakt.

De man werd donderdag aangehouden door de marechaussee. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee wil er niets over kwijt en verwijst voor meer informatie naar de politie.

Volgens bronnen zou de man met een mes over de poortjes zijn gesprongen. De beveiliging in de Kamer wilde er niets over zeggen.

Door het incident werden de ingangen van het Kamergebouw en de grote hal een tijdje afgesloten en werd een debat stilgelegd.