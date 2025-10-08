AEX-index opent licht lager, staalconcern ArcelorMittal aan kop

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een klein verlies geopend. Bij de bedrijven in de AEX was staalconcern ArcelorMittal de sterkste stijger met een plus van 3,5 procent. Topman Aditya Mittal is goed te spreken over de maatregelen van de Europese Commissie om de Europese staalindustrie te beschermen. Daarnaast verhoogde de Amerikaanse bank Citi het koersdoel voor ArcelorMittal.

De Commissie meldde dinsdag de importquota van staal te willen halveren en het invoertarief buiten de quota te verdubbelen om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld met goedkoop staal, vooral uit China. Brussel wil op die manier Europese staalfabrikanten in bescherming nemen tegen dumping van goedkoop staal in Europa.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 956,70 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 911,73 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen wonnen 0,3 procent.