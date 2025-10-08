ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index opent licht lager, staalconcern ArcelorMittal aan kop

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 9:29
anp081025090 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een klein verlies geopend. Bij de bedrijven in de AEX was staalconcern ArcelorMittal de sterkste stijger met een plus van 3,5 procent. Topman Aditya Mittal is goed te spreken over de maatregelen van de Europese Commissie om de Europese staalindustrie te beschermen. Daarnaast verhoogde de Amerikaanse bank Citi het koersdoel voor ArcelorMittal.
De Commissie meldde dinsdag de importquota van staal te willen halveren en het invoertarief buiten de quota te verdubbelen om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld met goedkoop staal, vooral uit China. Brussel wil op die manier Europese staalfabrikanten in bescherming nemen tegen dumping van goedkoop staal in Europa.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 956,70 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 911,73 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen wonnen 0,3 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading