Twee Belgische agenten snuiven en slikken voor verkeerscontrole: 'Beschamend'

Samenleving
door Peter Janssen
woensdag, 08 oktober 2025 om 9:55
Twee voormalige inspecteurs van de Lokale Politie Zuiderkempen zijn veroordeeld tot werkstraffen omdat ze cocaïne en MDMA gebruikten op het werk. De Belgen snoven zelfs vlak voordat ze automobilisten controleerden op drugs. De rechtbank in Turnhout legde de mannen werkstraffen van 70 en 90 uur op, plus een boete van 8.000 euro.
De twee, een 32-jarige man uit Herentals en een 30-jarige uit Scherpenheuvel-Zichem, werkten destijds bij het verkeersteam. Ze wisselden berichten uit waarin ze openlijk spraken over hun drugsgebruik. Uit dat berichtenverkeer bleek dat ze soms aan hun dienst begonnen “vlak nadat ze verdovende middelen hadden genomen”. Volgens het Comité P, dat toezicht houdt op de werking van de politie, voerden ze verkeerscontroles uit “in bedenkelijke toestand”.
High door databank snuffelen
Daarnaast raadpleegden de inspecteurs politiedatabanken zonder toestemming. Eén van hen deelde zelfs vertrouwelijke informatie met bekenden over geplande politiecontroles.
De rechter spaarde de mannen niet in zijn oordeel. De twee hebben “hun voorbeeldfunctie als politie-inspecteurs ernstig geschonden” en “het vertrouwen in de politie aangetast”, aldus de rechtbank.
Beschamend
Toch woog mee dat de ex-agenten hun drugsgebruik inmiddels proberen te stoppen. Mochten ze hun werkstraf niet uitvoeren, dan riskeren ze alsnog een gevangenisstraf.
De zaak veroorzaakte grote verontwaardiging binnen de politiediensten, waar collega’s spreken van een “beschamende” aantasting van het vertrouwen in de politie.
Bron: VRT NWS

