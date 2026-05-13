Dringend advies Arnhem: geef je kind geen smartphone

door Redactie
woensdag, 13 mei 2026 om 9:21
bijgewerkt om woensdag, 13 mei 2026 om 9:47
"Geef je kind zo laat mogelijk een smartphone en tot 16 jaar geen toegang tot social media." Die oproep doen alle Arnhemse schoolbesturen, verschillende kinderopvangen, maatschappelijke organisaties en de gemeente Arnhem woensdag gezamenlijk, meldt Omroep Gelderland.
In een statement geven ze een 'ongevraagd maar dringend advies' omdat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen. Het is volgens Omroep Gelderland voor het eerst dat in één Nederlandse stad zoveel partijen gezamenlijk ouders oproepen om kinderen zonder smartphone te laten opgroeien en het geven van een mobieltje zo lang mogelijk uit te stellen.
"Waar we tien jaar geleden nog razend enthousiast waren over de technologische ontwikkelingen moeten we nu toegeven dat het ons heeft ingehaald", vertelt Klaas van Veen, initiatiefnemer van het statement en bestuurder bij Flores Onderwijs. "Binnen het onderwijs hebben we er buitengewoon veel last van, maar ook ouders worstelen ermee."
Bron: GLD

