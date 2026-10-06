AEX-index scherpt record verder aan, olieprijzen lager

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak heeft dinsdag zijn recordslotstand verder aangescherpt. Ook op andere beurzen in Europa was de stemming positief, onder meer gesteund door dalende olieprijzen.

De hoofdindex op de aandelenbeurs in Amsterdam sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 1128,33 punten. Maandag kreeg de AEX er 0,6 procent bij. De MidKap eindigde 0,6 procent hoger op 1075,98 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Frankfurt en Londen waren plussen tot 0,8 procent te zien.

Brentolie werd 1 procent goedkoper op 99,33 dollar per vat. Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 88,87 dollar per vat. De olieprijzen zijn afgenomen doordat de export uit het Midden-Oosten toeneemt en Saudi-Arabië zijn prijzen heeft verlaagd, wat wijst op een ruimere markt. Producenten in de Golfregio vervoeren grotere volumes olie door de Straat van Hormuz. Steeds meer tankers varen ondanks de nog altijd verhoogde risico's vanwege de Iranoorlog door de zeestraat.