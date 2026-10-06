Israël waarschuwt voor aanslagen in het buitenland op 7 oktober

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische Nationale Veiligheidsraad (NSC) heeft gewaarschuwd voor aanslagen op Israëliërs en Joden over de hele wereld komende woensdag. Het is dan drie jaar sinds de Hamas-aanslagen van 7 oktober op Israël. "Terroristische organisaties, aangevoerd door Iran en zijn bondgenoten, Hamas en wereldwijde jihadistische groeperingen, zien de datum als een belangrijke mijlpaal", aldus de raad.

De NSC raadde reizen naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte al af. Ook is er gewaarschuwd voor het delen van reisplannen op sociale media. Israëliërs zijn opgeroepen uit de buurt te blijven van grote menigten en demonstraties.

Bij de aanslagen kwamen ongeveer 1200 mensen om het leven en werden 251 Israëliërs gegijzeld en naar de Gazastrook gebracht. In de oorlog die daarop volgde zijn volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteit in de Gazastrook meer dan 74.000 Palestijnen omgekomen. De cijfers worden internationaal als betrouwbaar beschouwd.