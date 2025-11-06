AEX-index sluit met verlies, Air France-KLM keldert na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is donderdag met rode cijfers gesloten. Staalproducent ArcelorMittal was koploper in de hoofdindex met een plus van 2,4 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. Bij de middelgrote fondsen op het Damrak was luchtvaartconcern Air France-KLM juist een opvallende daler met een koersval van bijna 15 procent na slecht ontvangen cijfers.

Topman Aditya Mittal van ArcelorMittal verklaarde ook optimistisch te zijn over 2026 door de sterkere beschermingsmaatregelen van de Europese Unie voor de Europese staalindustrie. Brussel kondigde in oktober maatregelen aan om de sector te beschermen tegen het dumpen van goedkoop staal, vooral uit China.

Air France-KLM boekte afgelopen kwartaal iets meer winst. KLM was echter minder winstgevend, mede door stakingen bij het grondpersoneel en hogere tarieven op Schiphol. Ook de besparingen die KLM doorvoert zijn nog onvoldoende om de aanhoudend hoge kosten te compenseren.

IMCD

De AEX sloot 1 procent lager op 961,06 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 856,40 punten. In Parijs en Frankfurt waren minnen tot 1,4 procent te zien. Londen leverde 0,4 procent in. De Britse centrale bank hield de rente onveranderd.

Chemicaliëndistributeur IMCD verloor 7,4 procent in de AEX. Het bedrijf boekte in de eerste negen maanden van dit jaar meer omzet, maar de winstmarge stond wel onder druk.

MidKap

Biotechnoloog Pharming nam de leiding in de MidKap met een winst van ruim 24 procent na een verhoging van de omzetverwachting voor het gehele jaar. Ook branchegenoot Galapagos meldde resultaten en steeg daarop bijna 3 procent.

Andere bedrijven op Beursplein 5 die de boeken openden, waren bouwer BAM (min 1,7 procent), metalenspecialist AMG (min 1,8 procent) en veevoerproducent ForFarmers (plus 3,2 procent).

Ajax steeg 0,4 procent op het Damrak. De beursgenoteerde voetbalclub ontslaat hoofdtrainer John Heitinga en gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer na een slechte start van het seizoen. Ook het contract van assistent-trainer Marcel Keizer wordt ontbonden. Ajax verloor woensdag tegen Galatasaray nog voor de vierde keer in de Champions League.