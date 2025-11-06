ECONOMIE
Tweevoudig olympisch zeilkampioene Bouwmeester (37) stopt

door anp
donderdag, 06 november 2025 om 18:07
NOORDWIJK (ANP) - Tweevoudig olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester stopt met topsport. Dat meldt het Watersportverbond. De 37-jarige Bouwmeester is met vier olympische medailles de succesvolste zeilster aller tijden. De Friezin kondigde haar afscheid aan bij de presentatie van haar boek Winnen met je hoofd.
Bouwmeester dacht sinds haar tweede olympische titel, vorige zomer in Parijs, al na over de toekomst van haar topsportcarrière. In 2016 in Rio de Janeiro veroverde ze haar eerste olympische gouden plak. Ze won ook zilver (Londen 2012) en brons (Tokio 2021).
Loading