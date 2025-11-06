Drie weken lang minder treinen rond Schiphol

UTRECHT (ANP) - Rond Schiphol rijden vanaf volgende week minder treinen. Door werkzaamheden, die tot begin december duren, zijn er minder sporen beschikbaar. De NS waarschuwt donderdag voor extra drukte op stations Schiphol en Amsterdam Zuid en op de omreisroutes.

De werkzaamheden beginnen op zaterdag 15 en zondag 16 november. Dan kunnen drie van de zes sporen op station Schiphol niet worden gebruikt. Vanaf 16 november zijn de andere drie sporen buiten dienst.

In het weekeinde van 29 en 30 november kunnen er weinig treinen tussen Schiphol en Amsterdam rijden. Ook rijden er minder treinen tussen Schiphol en Leiden en over de hogesnelheidslijn van en naar Rotterdam.

Het onderhoudswerk moet op 7 december klaar zijn.