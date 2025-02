Bredewold sprint naar winst tweede etappe Wielerweek Valencia

NULES (ANP) - Mischa Bredewold heeft de tweede etappe in de Wielerweek Valencia gewonnen. De renster van SD Worx - Protime was de rapste in de massasprint na een 134 kilometer lange rit van Benicàssim naar Nules. Ze troefde in de laatste meters de Duitse Liane Lippert en de Italiaanse Elisa Balsamo af, die na een fotofinish als tweede en derde werden geklasseerd.

Demi Vollering, die donderdag de eerste rit won, behield de leiding in het algemeen klassement. De Wielerweek Valencia eindigt zondag.

De Australische Brodie Chapman en Eva van Agt gingen samen op avontuur in de etappe, maar Van Agt moest op een gegeven moment lossen. Chapman reed in haar eentje door, maar werd kort voor de finish bijgehaald door het peloton.