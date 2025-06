Astronomische zomer begint zaterdag met tropische temperaturen

HOUTEN (ANP) - De astronomische zomer begint dit weekend met uitzonderlijk warm weer. Volgens Weeronline worden zaterdag in grote delen van Nederland tropische temperaturen van 30 graden of meer verwacht. Door de late zonsondergang blijft het ook 's avonds lang warm en is een tropennacht, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt, niet uitgesloten.

In het noorden wordt het niet tropisch met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Door een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het ook op de stranden zeer warm met 27 tot 30 graden. In de loop van de dag kan aan zee een lichte verkoelende zeewind opsteken.

Zondag loopt de temperatuur lokaal op tot 34 à 35 graden. In het westen zorgt een draaiende wind in de middag voor afkoeling. 's Avonds zijn enkele regen- of onweersbuien mogelijk.

Festival- en strandgangers moeten dit weekend rekening houden met de hoge zonkracht. De zonkracht bereikt dit weekend niveau 7, wat betekent dat een onbeschermde huid al binnen tien tot twintig minuten kan verbranden.