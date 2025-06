Jongetje van 2 jaar overleden in hitte in auto in Zuid-Frankrijk

Een jongetje van 2 jaar is in een auto op een parkeerplaats van een luchtmachtbasis in Zuid-Frankrijk overleden door de hitte. Volgens een openbaar aanklager had de vader het kind vergeten. De vader, die werkt op de luchtmachtbasis Istres bij Marseille, wordt verdacht van dood door schuld.

Vorige week overleefde een baby van veertien maanden ternauwernood een soortgelijk incident in Ussel in het departement Corrèze. Het kind zat van 08.00 tot 13.00 uur in een auto in de zon op de parkeerplaats van een winkelcentrum. De vader die daar werkt, was de baby vergeten volgens Franse media. Het kind werd naar een ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.

Het is vrijdag en zaterdag erg warm in delen van Frankrijk, vooral in het zuidoosten, in de departementen langs de Rhône en de Middellandse Zee en op Corsica.