AEX-index verder omhoog na koerswinsten op Wall Street

Economie
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 9:18
anp041225089 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging donderdag verder omhoog na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door zwakke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die verstevigden de verwachting dat de Federal Reserve volgende week de rente verder gaat verlagen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 951,73 punten. Woensdag sloot de AEX 0,5 procent hoger. De MidKap klom 0,3 procent tot 909,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent.
De Aziatische beurzen gingen overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio was een positieve uitblinker met een winst van 2,3 procent. De Japanse robotmaker Fanuc bleef profiteren van de eerder aangekondigde samenwerking met AI-chipbedrijf Nvidia en werd 13 procent meer waard. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank steeg 9 procent.
