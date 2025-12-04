Italiaanse politie onderzoekt modemerken om mogelijke uitbuiting

MILAAN (ANP) - De Italiaanse politie heeft op hoofdkantoren van dertien bekende modebedrijven documenten opgevraagd over hun omgang met toeleveranciers, meldt persbureau Reuters op basis van documenten van justitie. De actie is onderdeel van een breder onderzoek naar vermeende uitbuiting van arbeiders in de mode-industrie. Agenten bezochten onder andere Dolce & Gabbana, Versace, Prada en de Italiaanse tak van Adidas.

De merken, waaronder ook Gucci, Givenchy en Yves Saint Laurent, kwamen in beeld bij doorzoekingen van werkplaatsen in een breder onderzoek naar misstanden in de Italiaanse kledingindustrie. Volgens Italiaanse media bleek dat voornamelijk Chinese arbeiders werden uitgebuit. De politie vond ook kleding en documenten die verband hielden met de modehuizen.

De Italiaanse autoriteiten willen nagaan of luxemodemerken genoeg doen tegen uitbuiting bij toeleveranciers en hun onderaannemers. Ze eisten onder meer documenten op over de controle op toeleveranciers.