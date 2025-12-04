ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaanse politie onderzoekt modemerken om mogelijke uitbuiting

Economie
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 9:20
anp041225090 1
MILAAN (ANP) - De Italiaanse politie heeft op hoofdkantoren van dertien bekende modebedrijven documenten opgevraagd over hun omgang met toeleveranciers, meldt persbureau Reuters op basis van documenten van justitie. De actie is onderdeel van een breder onderzoek naar vermeende uitbuiting van arbeiders in de mode-industrie. Agenten bezochten onder andere Dolce & Gabbana, Versace, Prada en de Italiaanse tak van Adidas.
De merken, waaronder ook Gucci, Givenchy en Yves Saint Laurent, kwamen in beeld bij doorzoekingen van werkplaatsen in een breder onderzoek naar misstanden in de Italiaanse kledingindustrie. Volgens Italiaanse media bleek dat voornamelijk Chinese arbeiders werden uitgebuit. De politie vond ook kleding en documenten die verband hielden met de modehuizen.
De Italiaanse autoriteiten willen nagaan of luxemodemerken genoeg doen tegen uitbuiting bij toeleveranciers en hun onderaannemers. Ze eisten onder meer documenten op over de controle op toeleveranciers.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

generated-image (11)

Waarom wordt onze samenleving zichtbaarder conservatief? Van de tradwife-trend, nieuwe christenen tot politieke verschuivingen

poetins-jongste-dochter-elizaveta-krivonogikh

Poetins dochter over de oorlog: "Ik kan er helaas niks aan doen

shutterstock_1274520526

De pijn achter het ‘teacup’-hondje: waarom dierenartsen alarm slaan

Loading