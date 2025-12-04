Mensen googelden dit jaar veel naar informatie over verkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben dit jaar veel op Google gezocht naar informatie over de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Zoekopdrachten die met de verkiezingen te maken hebben, voeren het jaaroverzicht van de zoekmachine aan.

De meest 'trending' zoekopdracht van 2025 is Stemwijzer. Ook "verkiezingen 2025", D66 en Rob Jetten staan in de top van de lijst. Andere politici over wie mensen veel wilden weten, zijn Lidewij de Vos (Forum voor Democratie) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Verder stelden mensen vragen aan Google over de verkiezingen, zoals "tot hoe laat kun je stemmen?", "waarom is het kabinet gevallen?", "hoe oud is Rob Jetten?" en "wat is hypotheekrenteaftrek?"

Google berekende voor de ranglijst niet welke onderwerpen het meest werden opgezocht. In dat geval zou de lijst namelijk elk jaar worden aangevoerd door termen als 'vacature'. In plaats daarvan onderzocht Google bij welke zoekopdrachten de grootste verandering te zien was in vergelijking met eerdere jaren. Google noemt dit trending zoekopdrachten.

'67'

Nederlanders zochten dit jaar ook veel informatie op over de radicaalrechtse Amerikaanse activist en influencer Charlie Kirk. Hij was een belangrijke bondgenoot van president Donald Trump en werd in september doodgeschoten. Het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen en de NAVO-top in Den Haag vielen ook op.

Op het gebied van showbizz zochten mensen veel informatie over de aanklacht tegen Marco Borsato, de reünie van K3, de overleden Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok en over Suzan en Freek, na de bekendmaking dat Freek ongeneeslijk ziek is. Verder gebruiken mensen Google om te ontdekken waar jongeren het eigenlijk over hebben wanneer ze "67" of "sigma" zeggen.

Wat mensen ook via Google wilden weten, is waarom een kettingzaag is uitgevonden. Het antwoord: om vrouwen te helpen bij moeilijke bevallingen.