AEX-index verder omhoog na stevig herstel op Wall Street

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog. De beurshandel bleef in het teken staan van de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten. Maandag zorgde de hoop op een mogelijk einde van de oorlog al voor opluchting bij beleggers en stevige koerswinsten op Wall Street. President Donald Trump zei namelijk een pauze van de Amerikaanse aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten van vijf dagen in te lassen om ruimte te geven voor onderhandelingen.

Iran ontkende echter dat onderhandelingen met de Amerikanen plaatsvinden. Ook waren afgelopen nacht weer meldingen van aanvallen met drones en raketten in het Midden-Oosten. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten overwegen mee te doen aan aanvallen op Iran, wat leidde tot zorgen over een escalatie van het conflict.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent hoger op 975,25 punten. De AEX sloot maandag al 0,5 procent hoger na een eerdere koersval tot 940,50 punten.