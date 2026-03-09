ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index zakt tot niveau begin januari door stijging olieprijs

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 9:23
anp090326065 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag flink lager geopend. De Amsterdamse hoofdindex viel terug tot het niveau van 2 januari en zag daarmee de koerswinst van dit jaar bijna volledig verdampen. De koersdaling volgde op de sterke stijging van de olie- en gasprijzen door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran, die de tweede week is ingegaan.
Beleggers vrezen dat de hogere energieprijzen de inflatie weer zullen aanwakkeren en dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente moet gaan verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Voor de Iranoorlog werd nog verwacht dat de rente in het eurogebied waarschijnlijk onveranderd zou blijven op 2 procent. Inmiddels wordt rekening gehouden met twee renteverhogingen van een kwart procentpunt dit jaar.
De AEX noteerde kort na opening van de markt 1,8 procent lager op 962,35 punten. De hoofdindex begon het jaar op 951,29 punten en bereikte op 26 februari, kort voor het begin van de oorlog, nog op bijna 1032 punten de hoogste tussenstand ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading