AEX-index zakt tot niveau begin januari door stijging olieprijs

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag flink lager geopend. De Amsterdamse hoofdindex viel terug tot het niveau van 2 januari en zag daarmee de koerswinst van dit jaar bijna volledig verdampen. De koersdaling volgde op de sterke stijging van de olie- en gasprijzen door de aanhoudende oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran, die de tweede week is ingegaan.

Beleggers vrezen dat de hogere energieprijzen de inflatie weer zullen aanwakkeren en dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente moet gaan verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Voor de Iranoorlog werd nog verwacht dat de rente in het eurogebied waarschijnlijk onveranderd zou blijven op 2 procent. Inmiddels wordt rekening gehouden met twee renteverhogingen van een kwart procentpunt dit jaar.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 1,8 procent lager op 962,35 punten. De hoofdindex begon het jaar op 951,29 punten en bereikte op 26 februari, kort voor het begin van de oorlog, nog op bijna 1032 punten de hoogste tussenstand ooit.