AEX opent fractie lager, Shell bij dalers door lagere olieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht lager geopend. Shell verloor 1,2 procent. De olieprijzen gingen flink omlaag door berichten dat Iran en de Verenigde Staten een diplomatieke oplossing willen vinden om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Qatar heeft de afgelopen dagen als bemiddelaar opgetreden bij vredesoverleg tussen de partijen.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent in de min op 1130,15 punten. De MidKap steeg een fractie tot 1096,41 punten.

De Bel 20 in Brussel won 0,4 procent. De Belgische premier Bart De Wever gaat maandagochtend naar de koning om zijn ontslag in te dienen, schrijven Belgische media. Dat gebeurt volgens de VRT om 09.30 uur. Het verwachte ontslag van de premier volgt op het mislukken van nachtelijk begrotingsoverleg. De federale regering moet miljarden besparen, maar een doorbraak bleef uit. Dat betekent dat er nieuwe verkiezingen dreigen in België.

Apple

Op de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stonden minnen tot 0,4 procent op de koersenborden.

Nabeurs komen cijfers van Apple. Op het Damrak zijn er deze week resultaten van onder meer Philips, Ahold Delhaize en Air France-KLM. De aandacht van beleggers zal verder vooral uitgaan naar de midtermverkiezingen in de VS op dinsdag en het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

NN Group

NN Group daalde 0,3 procent in de AEX. Topman David Knibbe van de grote Nederlandse verzekeraar stapt over naar beursbedrijf Euronext, de uitbater van de aandelenmarkten in onder meer Amsterdam, Brussel, Milaan en Parijs. Hij neemt bij Euronext de hoogste functie over van Stéphane Boujnah, die in mei aftreedt. Knibbe wordt bij NN Group opgevolgd door Tjeerd Bosklopper.

Ahold Delhaize leverde 1 procent in. Volgens Belgische media zijn vriezers en koelkasten van de Belgische supermarktketen Delhaize gehackt. De zusterketen van Albert Heijn spreekt van een "IT-incident" bij koelinstallaties. Zeker veertig supermarkten zouden zijn getroffen.

In de MidKap klom Fugro bijna 2 procent. Van Lanschot Kempen verhoogde het beleggingsadvies voor de bodemonderzoeker.