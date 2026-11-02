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VodafoneZiggo wil werknemers vaker op kantoor zien

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo wil dat werknemers weer vaker naar kantoor komen. Het telecombedrijf heeft bij de ondernemingsraad een voorstel ingediend om van twee naar drie dagen per week op kantoor te gaan. Voor werknemers die dat niet kunnen of willen, komt er een vrijwillige vertrekregeling. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Nu.nl.
VodafoneZiggo ziet in de praktijk dat medewerkers die naar kantoor komen alsnog digitaal overleggen, omdat collega's thuiswerken. "De toegevoegde waarde van een kantoordag blijft beperkt", stelt een woordvoerster. "Dit kan elkaar versterken. Als collega's verwachten dat er weinig mensen op kantoor zijn, kan thuiswerken een logische keuze zijn. Daardoor neemt de kans op ontmoeting, samenwerking en kennisdeling op kantoor af."
Het voorstel ligt bij de ondernemingsraad en het telecombedrijf hoopt dat de nieuwe thuiswerkafspraken per 1 januari 2027 ingaan. Werknemers die het niet zien zitten, kunnen dan de gehele maand januari gebruikmaken van de vertrekregeling. Bij VodafoneZiggo werken meer dan 6000 mensen.
Meerdere organisaties kijken naar hoe het thuiswerkbeleid moet worden ingericht. Zo bepaalde de rechtbank in Amsterdam vorige week dat Booking.com zijn medewerkers mag verplichten om minstens 40 procent van de werktijd op kantoor te zijn. Eerder mochten medewerkers van het boekingplatform dat zelf bepalen. Omdat werknemers te weinig naar kantoor kwamen, wilde Booking.com dit verplichten. De ondernemingsraad was het daar niet mee eens.
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