Op het bospad liggen ze weer: glimmende bruine kastanjes, half uit hun stekelige jas. De ene soort rooster je straks in de oven, de andere smaakt bitter en hoort niet in je maag. Gelukkig zie je het verschil zonder boek.

Nederland kent twee soorten, schrijft Santé : de tamme kastanje en de wilde kastanje, beter bekend als paardenkastanje. Alleen de tamme is eetbaar.

De bolster verraadt de kastanje al

Drie kenmerken maken het verschil.

Tamme kastanje (eetbaar) Paardenkastanje (niet eten) Bolster Dicht bezet met lange, scherpe stekels Een paar korte, dikke stekels Vorm Aan één kant plat, met een puntje Rond Blad Langwerpig, met een getande rand Handvormig, als een uitgespreide hand

Baudewijn Odé van FLORON, een organisatie die de wilde flora in Nederland in kaart brengt, vat het samen in Vroege Vogels: de tamme kastanje “heeft een spitse top en is eetbaar”. In een bolster van de tamme kastanje zitten vaak twee of drie kastanjes tegen elkaar aan, vandaar die platte kant.

Wat doet een paardenkastanje met je?

De paardenkastanje smaakt bitter en bevat esculine, een stof die het slijmvlies van maag en darmen kan irriteren, zegt Santé. Ook voor je hond zijn ze giftig, zoals WEL eerder schreef over eikels en kastanjes op het wandelpad

Kinderen maken er beestjes van met prikkers, en daar zijn ze ook voor.

Waar vind je tamme kastanjes?

De Romeinen brachten de tamme kastanje naar Nederland, om de noten. Hij groeit in bossen in een groot deel van het land, alleen in de echte klei- en veenstreken is hij zeldzaam, zegt Odé. Bomen in de zuidelijke helft van het land dragen vaak de meeste vruchten. Ze rijpen in oktober.

Neem er wel een handje van mee, geen tas. Boswachter Erik de Jonge zag vorig jaar tegen Omroep Brabant te veel mensen met volle tassen het bos uit komen. “Een kleine hoeveelheid gedogen we”, zegt hij. Grootschalig rapen geldt als stroperij, met een boete die kan oplopen tot meer dan 4000 euro. Hetzelfde speelt bij paddenstoelen meenemen van je herfstwandeling

Dit is hun wintervoedsel. - Erik de Jonge, boswachter

Reeën, dassen, eekhoorns en steenmarters leven er in de winter van. Geen bos in de buurt? Veel supermarkten verkopen tamme kastanjes en kastanjepuree.

Zo rooster je ze thuis

De bolster prikt, dus trek handschoenen aan of wrik hem open met twee vorken. Rauw kun je tamme kastanjes eten, gegaard worden ze zoeter. Verwerk ze binnen een paar dagen, anders drogen ze uit.

Snijd eerst een kruisje in de schil, anders kunnen ze openbarsten.

in de schil, anders kunnen ze openbarsten. Oven: ongeveer 20 minuten op 200 graden, halverwege keren. Ze zijn klaar als de schil openspringt.

ongeveer 20 minuten op 200 graden, halverwege keren. Ze zijn klaar als de schil openspringt. Pan: zo’n 15 minuten op middelhoog vuur in boter of olie.

zo’n 15 minuten op middelhoog vuur in boter of olie. Koken: 10 minuten, laten afkoelen en pellen.

Pel ook het bittere vliesje eronder weg. Eet ze warm met wat zout en boter, of met een snufje suiker voor een smaak van gezouten karamel.

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