AEX opent hoger, Ahold Delhaize en Heineken stijgen na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken kwamen met cijfers en gingen daarop flink omhoog. Uitzender Randstad en ABN AMRO openden eveneens de boeken en werden juist lager gezet.

Ahold Delhaize was koploper in de AEX met een koerswinst van 9 procent. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, meldde cijfers die goed werden ontvangen door beleggers. Zo viel de operationele winstmarge hoger uit dan verwacht.

Heineken klom 3,8 procent. De brouwer maakte bekend de komende twee jaar wereldwijd 5000 tot 6000 banen te schrappen om de kosten verder te verlagen. Het bedrijf kampt met uitdagende marktomstandigheden en lagere bierverkopen.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,1 procent in het groen op 1005,29 punten. De MidKap steeg een fractie tot 1015,61 punten.