ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX opent hoger, Ahold Delhaize en Heineken stijgen na cijfers

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 9:21
anp110226074 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van een dag eerder. Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken kwamen met cijfers en gingen daarop flink omhoog. Uitzender Randstad en ABN AMRO openden eveneens de boeken en werden juist lager gezet.
Ahold Delhaize was koploper in de AEX met een koerswinst van 9 procent. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, meldde cijfers die goed werden ontvangen door beleggers. Zo viel de operationele winstmarge hoger uit dan verwacht.
Heineken klom 3,8 procent. De brouwer maakte bekend de komende twee jaar wereldwijd 5000 tot 6000 banen te schrappen om de kosten verder te verlagen. Het bedrijf kampt met uitdagende marktomstandigheden en lagere bierverkopen.
De AEX noteerde kort na aanvang 0,1 procent in het groen op 1005,29 punten. De MidKap steeg een fractie tot 1015,61 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading