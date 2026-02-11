Franse buitenlandminister geschokt om mogelijk Epstein-lek

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, is geschokt dat een van zijn adviseurs informatie lijkt te hebben gelekt aan Jeffrey Epstein. Dat schrijven Franse media, waaronder Le Parisien en Le Monde. Volgens Barrot is het denkbaar dat meer namen opduiken in de Epstein-documenten of dat aanwijzingen worden aangetroffen voor politieke inmenging, "zelfs in Frankrijk".

Dinsdag werd bekend dat Fabrice Aidan, een hooggeplaatste adviseur binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, tientallen e-mails had uitgewisseld met de Amerikaanse investeerder en veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Hoewel daarin vooralsnog geen aanwijzing zit dat Aidan betrokken is bij een zedenmisdrijf, is het wel mogelijk dat hij gevoelige informatie deelde met de intussen overleden Epstein.

Aidan had onder meer banden met energiemaatschappij Engie. De ambtenaar is bij Engie en het ministerie voorlopig niet aan het werk.

Barrot heeft onderzoek laten instellen naar het voorval.