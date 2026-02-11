ECONOMIE
Verstappen meteen circuit op tijdens eerste F1-testdag in Bahrein

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 8:45
anp110226061 1
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen is als eerste het circuit opgegaan tijdens de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen komt woensdag de hele dag in actie, meldde zijn team Red Bull dinsdag.
Verstappen gaat vrijdagochtend eveneens het circuit op. Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, neemt donderdag en vrijdagmiddag plaats achter het stuur.
Verstappen testte eind vorige maand in Barcelona voor het eerst de RB22, de auto van Red Bull Racing voor het nieuwe seizoen. De officiële testsessies in Bahrein zijn van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. Het seizoen begint op 8 maart met de Grote Prijs van Australië.
