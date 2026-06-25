Klimaatchef VN: hittegolf Europa prijs voor fossiele vervuiling

GENÈVE (ANP/AFP) - De klimaatchef van de Verenigde Naties linkt de extreme temperaturen die Europa teisteren aan klimaatverandering. "De zware hittegolf in Europa draagt onmiskenbaar de sporen van de klimaatcrisis", zegt topman Simon Stiell in een verklaring. "Het is de zoveelste tol die we betalen voor de uitstoot van fossiele brandstoffen die onze planeet doet opwarmen."

In Europese landen sneuvelen deze week temperatuurrecords en worden hittewaarschuwingen afgegeven. Ook in Nederland loopt de temperatuur flink op. Stiell waarschuwt dat de situatie alleen maar erger zal worden als landen vasthouden aan fossiele brandstoffen. "Zolang de mensheid kolossale hoeveelheden steenkool, olie en gas blijft verbranden, zal de extreme hitte alleen maar toenemen."